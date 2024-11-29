محمد الشرقي: المبادرات الفكرية تعزّز قيم الهوية

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة طارق الكندري، الرئيس التنفيذي لشركة فينكس برايم، ومؤسس مبادرة «كندري كرونكلز» الرقمية، على هامش محاضرته في مجلس محمد بن حمد الشرقي.

وتم خلال اللقاء، تبادل الحديث حول موضوع المحاضرة، التي تسهم في تعزيز مفهوم الهويّة عبر قراءة التاريخ وفهم الماضي والاستفادة من دروسه في تشكيل فرصٍ أفضل وبناء وعيٍ أعمق للمستقبل.

وأكّد سموه ضرورة الاهتمام بقراءة التاريخ وفهم الماضي بهدف الوقوف على دروسه في الحاضر وبناء صورة أفضل للمستقبل.

وأشار سموّه، إلى الأهمية التي تُوليها حكومة الفجيرة لطرح المواضيع ذات البُعد الفكري والضرورة الثقافية، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالمبادرات الفكرية التي تعزّز قيم الهوية والمعرفة لدى الأجيال.

من جانبه، عبّر طارق الكندري عن شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة على حفاوة الاستقبال، واهتمام سموّه عبر مبادرة المجلس إلى نشر المعرفة حول مختلف المواضيع التي تهمّ الفرد والمجتمع.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور علي بن نايع الطنيجي مدير مجلس محمد بن حمد الشرقي.