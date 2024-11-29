6.2 مليار درهم حصيلة صفقات الأسبوع العالمي للغذاء في ختام أعماله في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهد الأسبوع العالمي للغذاء نشاطاً تجارياً مكثفاً، وبلغ إجمالي قيمة الصفقات التي وقعت خلال الأيام الثلاثة للأسبوع حوالي 6.2 مليار درهم، وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة مع الدورة السابقة، التي بلغت 3.9 مليار درهم، كما تم عقد أكثر من 1600 اجتماع بين المشترين والعارضين من مختلف أنحاء العالم، حيث تمت مناقشة إبرام صفقات أخرى بقيمة 1.7 مليار درهم، وتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الشركات المشاركة، مما يؤكد الدور المحوري لهذا الحدث في تعزيز التعاون الدولي وتطوير قطاع الأغذية والمشروبات عالمياً.

واختُتمت أعمال الأسبوع العالمي للغذاء، الذي أُقيم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ونظمته مجموعة «أدنيك» أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وقد شهد الحدث جذباً كبيراً للاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التي تعزز الأنظمة الغذائية إقليمياً وعالمياً، مما يرسخ مكانة أبوظبي كعاصمة للابتكار الزراعي، ويدعم الجهود العالمية في تطوير حلول مستدامة لضمان الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.



القمة العالمية للأمن الغذائي

وضم الأسبوع العالمي للغذاء، الذي شاركت في إنجاحه شركة أبوظبي «القابضة» (ADQ)، الشركة الاستثمارية الرائدة في أبوظبي، أربع فعاليات رئيسية، أولاها القمة العالمية للأمن الغذائي التي اختتمت أعمالها في اليومين الأولين من الأسبوع، واستضافت 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً من صناع القرار الخاص بالأمن الغذائي حول العالم، كما ناقش أكثر من 80 خبيراً عالمياً، من مختلف أنحاء العالم، أحدث التطورات في مجال الأمن الغذائي، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخياً، والتكنولوجيا الزراعية، وسلاسل الإمداد، وغيرها من المواضيع الحيوية.

إضافة إلى معرضين عالميين رائدين، هما النسخة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية، والنسخة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور، ولأول مرة منصة أبوظبي للقهوة، واستعرضت هذه الفعاليات البرامج الوطنية التي تهدف إلى ضمان وفرة الغذاء ضمن نظام متكامل للأمن الغذائي.

ووفّر معرض أبوظبي الدولي للأغذية فرصة للمشاركين للتواصل مع شبكة واسعة من المستثمرين، والوصول إلى أحد أسرع الأسواق نمواً في قطاع الأغذية والمشروبات العالمي، وقدّم منصة تجارية فعّالة لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات للمشاركين الإقليميين والدوليين الباحثين عن إبرام الصفقات.



الصناعات الغذائية المستدامة

واستقطبت فعاليات الأسبوع ما يزيد على 34437 زائراً من جميع أنحاء العالم وبنسبة نمو قدرها 103% مقارنة مع فعاليات الدورة السابقة التي سجلت توافد 16899 زائراً، وجذب المعرض أكثر من 1,900 شركة وعلامة تجارية مسجلاً نمواً بنسبة 46% مقارنة مع الدورة السابقة، وبمشاركة 600 شركة عارضة جديدة من كبرى الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات تمثل 67 دولة، بنسبة زيادة 42 بالمائة عن الدورة الماضية، واستعرضت الشركات أحدث التطورات في تكنولوجيا الأغذية والصناعات الغذائية المستدامة.



المنتج المحلي الإماراتي

وضمن أعمال سوق المزارعين الإماراتيين، أكد حسن جمعة الزعابي، صاحب مزرعة VIP، الفائز بجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في فئة أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في فئة الزراعة العضوية، أن مشاركته في الأسبوع العالمي للغذاء تأتي بهدف إبراز المنتج المحلي الإماراتي ضمن أسواق المزارعين الإماراتيين، مشيراً إلى أهمية الزراعة المحلية في المساعدة على حفظ الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

ولفت الزعابي إلى أن العمل في المجال الزراعي غير ربحي بالكامل، ولكن «نستمر في العطاء في هذا القطاع المهم، وبفضل دعم القيادة الرشيدة شهد هذا القطاع قفزة كبيرة، خاصة بعد جائحة كورونا، وما ترتب عليها من الاهتمام بالأمن الغذائي».

كما قدم معهد بلات من المملكة الإسبانية عرضاً مثيراً للدهشة، من خلال تقديمه الحلول المادية والمستدامة، إذ يُصمم بدائل للمواد التقليدية، خاصة البلاستيكية، وهو جزء أساسي من عمله، وذلك لمعالجة قضايا النفايات وتعزيز الاستدامة.



ريادة الأعمال

ومن جهة أخرى، دعت جمعية الإمارات لريادة الأعمال، شركة بولاريس تكنولوجي للمشاركة في الأسبوع العالمي للغذاء، وذلك تقديراً لحلولها المبتكرة للمطاعم وشركات الأغذية، إذ تتخصص الشركة في تكنولوجيا تخطيط موارد المؤسسات، المصممة لتحسين كفاءة الأعمال وتعزيز تدفقات الإيرادات، وتشمل الحلول المميزة برامج شاملة تستفيد من الذكاء الاصطناعي للمحاسبة والشراء وإدارة القوى العاملة، ومصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات.



الذواقة العالمي

وشهد معرض الذواقة العالمي المرافق لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية عدداً من الأحداث البارزة كإعداد غداء لكبار الشخصيات من إعداد طاهٍ حائز نجمة ميشلان واحدة، إضافة لتقديم طاهٍ حائز نجمة ميشلان أيضاً، رؤيته حول تقنيات وخبرات الطبخ العالمي، فيما قدم طاهٍ مؤثر لديه أكثر من 2 مليون متابع درساً في الطبخ، وشارك معجبيه وصفاته الإبداعية.

أما أهم الجلسات والمسابقات التفاعلية في هذا المعرض فهو عرض البيتزا، الحدث الممتع والتنافسي لصناع البيتزا، وبالتوازي مع دروس لصناعة واستكشاف وصفات شاي الماتشا الياباني.



أبوظبي للتمور

جذب معرض أبوظبي للتمور في دورته العاشرة، الذي يُنظَّم بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، قادة الصناعة والشركات والمستثمرين والمبتكرين، لاستكشاف فرص دمج التكنولوجيا المتقدِّمة في إنتاج التمور.

وقال عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، إن الهدف الرئيسي من الجائزة هو تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمر في دولة الإمارات، وطبعاً الابتكار الزراعي على أنواعه المختلفة، مشيراً إلى أن الجائزة تضم لجنة علمية دولية، لتقييم الأبحاث والدراسات الابتكارية الخاصة بالتمور، والتي تصل لها سنوياً بنحو 140 مشروعاً ينتمي إلى 25 دولة تقريباً.



تبني نواة التمر

قال صالح أحمد المزروعي، المتحدث بالإنابة، عن ابتكار والدته نورة صالح المزروعي من شركة جذور الظفرة: «إن فكرة الوالدة في تبني نواة التمر عمرها 10 سنوات تقريباً، وبدأت العمل عليها، وانتقلت العام الماضي لتطويرها وصناعتها كطحين وعمل منه بعض المخبوزات، إضافة لصناعته كما القهوة والشاي».



منصة أبوظبي للقهوة

استقطب اليوم الثاني من منصة أبوظبي للقهوة، الأولى من نوعها في أبوظبي، عشاق القهوة ومتذوقيها، لتجربة نكهاتها المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، وفي منصة تحضير القهوة، تنافس العارضون بمزج حبات القهوة المختلفة، ليقدموها للمتذوقين والمهتمين، وليعرضوا عليهم تقييماً للقهوة الألذ وذات النكهة الأعلى، كما تنافس أفضل صانعي القهوة في العالم في بطولة الباريستا العالمية، مما أتاح للحضور مشاهدة أحدث الابتكارات في مجال تحضير القهوة.

وذكر عمر خميس العلوي، من مختبر الشاي، أن المشاركة في منصة أبوظبي للقهوة تعطي دفعة لصناعة الشاي في المنطقة، وتؤكد استمرارية هذه الصناعة الشعبية، مشيراً إلى أن القهوة دائماً تنافس الشاي، وهذا التنافس الجميل يدفع بصناعة الصنفين (القهوة والشاي) ليصلا للجودة العالية، لتقديم أفضل المنتجات في الأسواق.