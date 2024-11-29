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علوم الدار

«الفارس الشهم 3» توزع آلاف الوجبات الغذائية على النازحين في غزة

مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي غزة (من المصدر)
30 نوفمبر 2024 02:09

غزة (الاتحاد)

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واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.
وضمن مشروع «تكيات الخير»، واصلت عملية «الفارس الشهم 3» حملة توزيع آلاف الوجبات الغذائية على العائلات النازحة في مراكز الإيواء في قطاع غزة، للتخفيف من وطأة الجوع الذي يعانون منها.
وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في سياق تزايد الحاجة إلى الدعم الغذائي في ظل غياب الطعام في الأسواق.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، لإسعاف الوضع الكارثي الذي تعيشه العائلات، حيث تُقدم المواد الغذائية لهم، وتحاول الوصول لكافة الفئات المتضررة لمساندتهم ودعمهم بكافة المستلزمات الأساسية، وتقدم المساعدات في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوح.
وفي السياق، وقعت عملية «الفارس الشهم 3» مذكرة تفاهم مع بلدية دير البلح وسط قطاع غزة لتنفيذ مشروع صيانة وتشغيل شبكات وخطوط المياه والآبار المتضررة في المدينة لتسهيل وصول المياه لمناطق تواجد السكان والنازحين بعد تفاقم أزمة المياه في المدينة خلال الأشهر الماضية.
تنص المذكرة على تنفيذ أعمال إصلاح وتشغيل خطوط وشبكات المياه المدمرة بسبب الحرب على القطاع لتخفيف الأعباء عن البلدية، وتقديم الدعم اللازم لضمان وصول المياه لمختلف مناطق المدينة التي تكتظ بالنازحين.
وتقدم الإمارات ضمن هذا المشروع الحلول الإنسانية العاجلة لبلدية دير البلح، والتمويل لإعادة تشغيل آبار المياه وخزانات المياه في المدينة بعد تضرر عدد كبير منها.
ويهدف المشروع إلى تخفيف الأعباء عن البلدية بعد تضرر شبكات المياه في المدينة وحالة العجز التي تعاني منها البلدية نتيجة التدمير وعدم وجود مواد تشغيلية.
جدير بالذكر، أن عملية «الفارس الشهم 3» تساهم في عمليات إصلاح وتمديد خطوط المياه في مختلف محافظات قطاع غزة ونفذت سابقاً مشروع صيانة خطوط وشبكات المياه في محافظات شمال القطاع وغزة وخانيونس ضمن المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى مساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس، ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

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