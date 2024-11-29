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علوم الدار

الطقس المتوقع على الدولة خلال عيد الاتحاد

أبوظبي
29 نوفمبر 2024 21:35

إبراهيم سليم (أبوظبي)
أفاد المركز الوطني للأرصاد أن الطقس المتوقع على الدولة خلال فترة عيد الاتحاد من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024، يكون معتدل الحرارة نهاراً ولطيفاً ليلاً وفي الصباح الباكر غائماً جزئياً بوجه عام.
 وقال المركز إنه خلال هذه الفترة تزداد كميات السحب المنخفضة أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. كما  تزداد الرطوبة في ساعات الليل والصباح الباكر. وحركة الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة أحياناً خاصة على البحر تتحول إلى شمالية شرقية تدريجياً وتكون معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً من يوم الاثنين.
وبالنسبة إلى البحر، يتوقع المركز أن يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب في البداية، يصبح مضطرباً إلى متوسط الموج يوم الاثنين ثم متوسطاً إلى خفيف الموج يوم الثلاثاء في الخليج العربي ومضطرباً إلى متوسط الموج في بحر عمان يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج يوم الاثنين.
انتهاء الحالة الجوية
وقد أشار المركز إلى انتهاء الحالة الجوية التي بدأت خلال الفترة من ليل الأربعاء 27 نوفمبر إلى الجمعة 29 نوفمبر 2024، حيث  تأثرت المنطقة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق تزامن معها امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصطحباً معه كتلة هوائية باردة نسبياً وتياراً هوائياً علوياً من الغرب، مما يؤدي إلى تطور السحب على مناطق متفرقة من الدولة، أدى إلى هطول أمطار على بعض المناطق في الدولة، وقلت كميات السحب تدريجياً ظهر الجمعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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