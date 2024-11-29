السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن حميد النعيمي: أبطالنا أظهروا شجاعةً وإخلاصاً فريدَيْن

أحمد بن حميد النعيمي: أبطالنا أظهروا شجاعةً وإخلاصاً فريدَيْن
30 نوفمبر 2024 02:06

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

ثمَّنَ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، تضحيات شهداء الإمارات الذين نذروا أنفسهم دفاعاً عن كرامة الوطن وترابه المقدَّس، وقال إن المآثر العظيمة التي قدمها شهداؤنا الأبرار تجعلنا ننحني إجلالاً واحتراماً لكل قطرة من دمائهم الطاهرة التي قدَّموها صوناً لتراب وطننا الحبيب.
وأضاف الشيخ أحمد بن حميد بمناسبة يوم الشهيد: «إن احتفاءنا بيوم الشهيد ما هو إلا عرفان بملاحم أبطالنا الذين أظهروا شجاعةً وإخلاصاً فريدَيْن، مُسَطِّرين صفحات ناصعة في سجل تاريخ الإمارات المجيد تنهلَ منها الأجيال جيلاً وراء جيل»، ووجَّه تحية تقدير وامتنان إلى عائلات شهداء الوطن.

أحمد بن حميد النعيمي
الإمارات
الشهداء
شهداء الوطن
يوم الشهيد
شهداء الإمارات
شهداء الإمارات البواسل
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©