أحمد بن حميد النعيمي: أبطالنا أظهروا شجاعةً وإخلاصاً فريدَيْن

عجمان (وام)

ثمَّنَ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، تضحيات شهداء الإمارات الذين نذروا أنفسهم دفاعاً عن كرامة الوطن وترابه المقدَّس، وقال إن المآثر العظيمة التي قدمها شهداؤنا الأبرار تجعلنا ننحني إجلالاً واحتراماً لكل قطرة من دمائهم الطاهرة التي قدَّموها صوناً لتراب وطننا الحبيب.

وأضاف الشيخ أحمد بن حميد بمناسبة يوم الشهيد: «إن احتفاءنا بيوم الشهيد ما هو إلا عرفان بملاحم أبطالنا الذين أظهروا شجاعةً وإخلاصاً فريدَيْن، مُسَطِّرين صفحات ناصعة في سجل تاريخ الإمارات المجيد تنهلَ منها الأجيال جيلاً وراء جيل»، ووجَّه تحية تقدير وامتنان إلى عائلات شهداء الوطن.