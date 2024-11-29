السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مذكرة تفاهم بين «ماجد» و«تريندز»

حمد الكعبي وطالب الزعابي ومحمد العلي خلال توقيع الاتفاقية بحضور عبدالرحيم النعيمي (من المصدر)
30 نوفمبر 2024 02:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

وقعت ماجد، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي وتطوير الوعي العلمي والثقافي لدى الأطفال.
جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، حيث وقع المذكرة كل من طالب سعيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في شركة أبوظبي للإعلام، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.
وتنص المذكرة على مجموعة من مجالات التعاون، من بينها إطلاق مشروع مشترك يحمل اسم «الباحث الصغير»، بهدف تعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الأطفال، من خلال إنتاج كتاب قصصي وفيديوهات تعليمية قصيرة تسهم في تطوير مهاراتهم في مجالي البحث والتعلم.
وقال طالب سعيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في شركة أبوظبي للإعلام: «تندرج مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات في إطار جهودنا لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والمعرفية، وتنسجم مع رؤيتنا المشتركة لتعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الأطفال، بما يؤكد التزام الشركة بتمكين الأجيال المستقبلية لإرساء أسس مجتمع معرفي متكامل يخدم تطلعات الدولة في بناء مستقبل مستدام».
من جهتها، صرحت نسرين فاخر، مدير إدارة محتوى المرأة والطفل في شركة أبوظبي للإعلام: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز التزامنا الراسخ في شركة أبوظبي للإعلام بتعزيز التعاون البحثي وإطلاق مبادرات تُسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لتطوير المحتوى الإعلامي والمعرفي».
من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن فخر مركز «تريندز» بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة ماجد التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، والتي تمثل خطوة نوعية لتعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الأجيال الناشئة.
بدورها، قالت إليازية جاسم الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في تريندز، يشرفنا في مركز «تريندز» أن نعلن عن إطلاق مشروع «الباحث الصغير» بالتعاون مع ماجد، التابعة لأبوظبي للإعلام.  
يُذكر أن هذه المذكرة هي مذكرة التفاهم الثانية التي توقعها شبكة أبوظبي للإعلام خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الحالية من الكونغرس العالمي للإعلام، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع قناة آر تي العربية لتعزيز التعاون في مجالات الإعلام والإنتاج الرقمي، وتؤكد هاتان الاتفاقيتان حرص الشركة على توطيد علاقات التعاون مع مختلف الجهات الإعلامية والبحثية.

محمد العلي
مذكرة تفاهم
مجلة ماجد
الإمارات
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
أبوظبي للإعلام
شبكة أبوظبي للإعلام
شركة أبوظبي للإعلام
الكونغرس العالمي للإعلام
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©