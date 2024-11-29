مذكرة تفاهم بين «ماجد» و«تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت ماجد، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام، مذكرة تفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز التعاون البحثي والمعرفي وتطوير الوعي العلمي والثقافي لدى الأطفال.

جاء ذلك، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، حيث وقع المذكرة كل من طالب سعيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في شركة أبوظبي للإعلام، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات.

وتنص المذكرة على مجموعة من مجالات التعاون، من بينها إطلاق مشروع مشترك يحمل اسم «الباحث الصغير»، بهدف تعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الأطفال، من خلال إنتاج كتاب قصصي وفيديوهات تعليمية قصيرة تسهم في تطوير مهاراتهم في مجالي البحث والتعلم.

وقال طالب سعيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة في شركة أبوظبي للإعلام: «تندرج مذكرة التفاهم مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات في إطار جهودنا لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في المجالات البحثية والمعرفية، وتنسجم مع رؤيتنا المشتركة لتعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الأطفال، بما يؤكد التزام الشركة بتمكين الأجيال المستقبلية لإرساء أسس مجتمع معرفي متكامل يخدم تطلعات الدولة في بناء مستقبل مستدام».

من جهتها، صرحت نسرين فاخر، مدير إدارة محتوى المرأة والطفل في شركة أبوظبي للإعلام: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع مركز تريندز التزامنا الراسخ في شركة أبوظبي للإعلام بتعزيز التعاون البحثي وإطلاق مبادرات تُسهم في تحقيق تطلعاتنا المشتركة لتطوير المحتوى الإعلامي والمعرفي».

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن فخر مركز «تريندز» بتوقيع مذكرة التفاهم مع شركة ماجد التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، والتي تمثل خطوة نوعية لتعزيز الوعي العلمي والثقافي لدى الأجيال الناشئة.

بدورها، قالت إليازية جاسم الحوسني، مديرة إدارة الإعلام في تريندز، يشرفنا في مركز «تريندز» أن نعلن عن إطلاق مشروع «الباحث الصغير» بالتعاون مع ماجد، التابعة لأبوظبي للإعلام.

يُذكر أن هذه المذكرة هي مذكرة التفاهم الثانية التي توقعها شبكة أبوظبي للإعلام خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الحالية من الكونغرس العالمي للإعلام، وذلك بعد توقيعها مذكرة تفاهم مع قناة آر تي العربية لتعزيز التعاون في مجالات الإعلام والإنتاج الرقمي، وتؤكد هاتان الاتفاقيتان حرص الشركة على توطيد علاقات التعاون مع مختلف الجهات الإعلامية والبحثية.