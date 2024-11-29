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علوم الدار

«تريندز» يختتم مشاركته في الكونغرس العالمي للإعلام

محمد العلي خلال فعاليات المركز في الكونجرس العالمي للإعلام (من المصدر)
30 نوفمبر 2024 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام، بعقد عدة جلسات حوارية، توجت بتدشين كتاب الباحث الصغير بالتعاون بين «تريندز» ومجلة ماجد، وإطلاق دراسة «حالة الاحتيال في دولة الإمارات 2024» بالشراكة مع مجلس الأمن السيبراني.

جلسات رئيسية
وفي اليوم الختامي كان لمركز تريندز مشاركتان في الجلسات الرئيسية للكونجرس العالمي للإعلام، تمثلت الأولى في مشاركة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات كمتحدث في جلسة رئيسية للكونغرس بعنوان «كيف ستبدو وسائل الإعلام مستقبلاً؟»، حيث استعرض الدكتور محمد العلي، الدور التحويلي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الإعلام.
فيما تمثلت المشاركة الثانية، في إدارة الباحثة اليازية الحوسني، مدير إدارة الإعلام في مركز تريندز، لجلسة حوارية رئيسية للكونجرس، سلطت الضوء على وظائف الخوارزميات.

الباحث الصغير
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات بالتعاون مع مجلة ماجد كتاباً جديداً يبرز أهمية البحث العلمي والمعرفة كعناصر رئيسية في بناء الحضارات، كما يعزز قيم الطموح وحب الوطن لدى الناشئة.
ويأخذ الكتاب الذي يحمل عنواناً جذاباً ويروي قصة مغامرة شائقة في عالم العلم والتاريخ وهو «الباحث الصغير» وأعدته اليازية الحوسني، مدير إدارة الإعلام في «تريندز» القارئ في رحلة عبر الزمن إلى قلب دولة الإمارات. 

دورة جديدة
وعلى هامش المشاركة احتفى «تريندز» بتخريج مجموعة جديدة من منتسبي البرنامج التدريبي لمجلس الإمارات للإعلام.

الكونغرس العالمي للإعلام
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
مركز تريندز
تريندز
محمد العلي
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