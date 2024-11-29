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رئيس وزراء كوت ديفوار يزور جامع الشيخ زايد الكبير

روبرت مامبي والوفد المرافق لدى زيارته الجامع يرافقه يوسف العبيدلي (وام)
30 نوفمبر 2024 02:02

أبوظبي (وام)

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زار معالي روبرت بوجري مامبي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار، جامع الشيخ زايد الكبير، والوفد المرافق.
وتجول معاليه والوفد المرافق يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية حيث تعرفوا على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.
واطلع معاليه والوفد المرافق أيضاً على تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه الجامع من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.
وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب «جامع الشيخ زايد الكبير.. دفق السلام»، أحدث إصدارات المركز، والذي يصطحب القراء في رحلة مصورة للتعرف على جماليات الفن الهندسي المعماري للجامع، من خلال مجموعة من الصور الفائزة بجائزة فضاءات من نور، ويسلط الضوء على الفن المعماري الفريد للجامع.

أبوظبي
يوسف العبيدلي
كوت ديفوار
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جامع الشيخ زايد الكبير
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