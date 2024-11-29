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علوم الدار

«أمانة الوطني» تنظم ملتقى تمهيدياً حول سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي

«أمانة الوطني» تنظم ملتقى تمهيدياً حول سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي
30 نوفمبر 2024 02:02

أبوظبي (وام) 

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نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي ممثلة بمكتب الثقافة البرلمانية في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة ضمن برنامج إثراء، وبمشاركة أعضاء المجلس الملتقى التمهيدي لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، الذي سيناقشه المجلس في جلسته الثالثة 4 ديسمبر المقبل.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات عرضاً تعريفياً حول موضوع الذكاء الاصطناعي في الدولة، شمل الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية في هذا المجال، والتشريعات والقرارات المنظمة للذكاء الاصطناعي، والجهات المعنية بموضوع الذكاء الاصطناعي في الدولة.
وجرى استعراض محاور الموضوع العام التي تشمل، توفير البنية التحتية والتشريعات اللازمة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاهزية البنية التحتية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي
الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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