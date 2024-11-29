«الشؤون الإسلامية والأوقاف» تشارك في المنتدى الدولي للشريعة بإندونيسيا

أبوظبي (وام)

شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في المنتدى الدولي لشؤون الشريعة «شريف 2024» الذي استضافته إندونيسيا.

حضر المنتدى معالي الدكتور نصر الدين عمر وزير الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا وممثلو الدول والعلماء ومؤسسات الفتوى، وشهد بحث القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية والتي تتطلب مشاركة الدول في تنفيذها ومناقشة 3 موضوعاتٍ رئيسة ذات صلةٍ بحياة المسلمين اليوم وهي تحديات المعيار العالمي للتقويم الهجري، والأصول الرقمية والاستثمار في الشريعة الإسلامية، والميراث الإسلامي في إطار القانون الوطني.

ضم وفد الهيئة المشارك عبدالرحمن الشامسي خبير الشؤون الإسلامية، والدكتور ناصر اليماحي مدير إدارة الوعظ، وعدداً من المسؤولين في الهيئة والعلماء والوعاظ.