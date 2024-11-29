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علوم الدار

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان تشارك في مؤتمر حفظ النعمة

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان تشارك في مؤتمر حفظ النعمة
30 نوفمبر 2024 00:52

العين (وام)
شاركت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لحفظ النعمة الذي أقيم بمركز أبوظبي للطاقة.
جاءت المشاركة بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسات، وذلك في إطار برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، وتماشياً مع شعار «أخضر أزرق دايم»، وهو ما يعكس التزام المؤسسات بمبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

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وزُين ركن المؤسسات بأعمال يدوية رائعة من التلي والسدو والنول والخوص، ما أضفى عليه رونقاً خاصاً، وعكس التنوع الثقافي الغني لدولتنا، وهو ما لاقى إعجاباً واسعاً من الزوار الذين تعرفوا عن قرب على حرفنا التقليدية وإبداعاتها.
واستقطب الركن عدداً كبيراً من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالبرامج المعروضة، خاصة مدرسة القهوة والسنع ضمن مشروع إرث زايد وبرنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي.
وزار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ركن المؤسسات وأبدى إعجابه بمكوناته، وأشاد بدور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في دعم برامج وأهداف الدولة التي تصب في صالح تحقيق استراتيجيتها، وحرصها على الاستدامة والحفاظ على البيئة.

حفظ النعمة
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
مؤتمر حفظ النعمة
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