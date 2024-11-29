«إسلامية دبي» تطلق مسابقة مراكز مكتوم لحفظ القرآن الكريم

دبي (وام)

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مسابقة مراكز مكتوم السنوية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ24 التي تستقطب نخبة من الحفاظ من مختلف الفئات العمرية من منتسبي رياض القرآن التابعة لإدارة المراكز.

تتميز المسابقة هذا العام بتوسع نطاقها من خلال تقديم تحديات جديدة لتعزيز مستوى المنافسة وتحفيز الشباب والأطفال على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وترسيخ قيمه السمحة في نفوس الأجيال الواعدة والوصول بهم لأعلى درجات الإتقان في الحفظ والتجويد.

وأكد الدكتور عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن المسابقة تأتي في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز القيم الإسلامية السمحة بين الشباب وتقديم الدعم المستمر لمراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لها، وتوقع أن تشهد مشاركة واسعة وتنافساً بين المشاركين في فئات عدة.