السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«إسلامية دبي» تطلق مسابقة مراكز مكتوم لحفظ القرآن الكريم

«إسلامية دبي» تطلق مسابقة مراكز مكتوم لحفظ القرآن الكريم
30 نوفمبر 2024 02:02

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
كأس زايد للخيول العربية والمهجنة يستقطب «النخبة»
منتخبنا يحصد 9 ميداليات في «خليجية بناء الأجسام»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مسابقة مراكز مكتوم السنوية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ24 التي تستقطب نخبة من الحفاظ من مختلف الفئات العمرية من منتسبي رياض القرآن التابعة لإدارة المراكز.
تتميز المسابقة هذا العام بتوسع نطاقها من خلال تقديم تحديات جديدة لتعزيز مستوى المنافسة وتحفيز الشباب والأطفال على حفظ وتلاوة القرآن الكريم وترسيخ قيمه السمحة في نفوس الأجيال الواعدة والوصول بهم لأعلى درجات الإتقان في الحفظ والتجويد.
وأكد الدكتور عبدالله عبدالجبار، مدير إدارة مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه، أن المسابقة تأتي في إطار جهود الدائرة المستمرة لتعزيز القيم الإسلامية السمحة بين الشباب وتقديم الدعم المستمر لمراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لها، وتوقع أن تشهد مشاركة واسعة وتنافساً بين المشاركين في فئات عدة.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
مسابقة حفظ القرآن الكريم
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
آخر الأخبار
كأس زايد للخيول العربية والمهجنة يستقطب «النخبة»
الرياضة
كأس زايد للخيول العربية والمهجنة يستقطب «النخبة»
اليوم 14:00
ترامب وترودو يبحثان قضايا الدفاع والناتو
الأخبار العالمية
ترامب وترودو يبحثان قضايا الدفاع والناتو
اليوم 13:53
منتخبنا يحصد 9 ميداليات في «خليجية بناء الأجسام»
الرياضة
منتخبنا يحصد 9 ميداليات في «خليجية بناء الأجسام»
اليوم 13:49
حمدان بن زايد: في يوم الشهيد نقف إجلالاً لتضحيات شهداء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن زايد: في يوم الشهيد نقف إجلالاً لتضحيات شهداء الإمارات
اليوم 13:36
كأس «عيد الاتحاد» للقدرة يدشن موسم قرية الإمارات العالمية
الرياضة
كأس «عيد الاتحاد» للقدرة يدشن موسم قرية الإمارات العالمية
اليوم 13:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©