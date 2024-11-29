معهد دبي القضائي يحصد جائزة «درع التميز للتدريب القضائي العربي»

دبي (وام)

حصد معهد دبي القضائي جائزة «درع التميز للتدريب القضائي العربي» لعام 2024 التي يمنحها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية سنوياً لأحد المعاهد العربية القضائية المتميزة وفق معايير محددة.

تسلّمت الجائزة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، المدير العام للمعهد خلال احتفالية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة حضرها عدد من وزراء العدل العرب وكبار الشخصيات القانونية والقضائية من مختلف الدول العربية.

واعتبرت الدكتورة ابتسام البدواوي هذا التكريم، نتاج عمل وجهد دؤوبين، مؤكدة أن الدرع ليست مجرد وسام يُضاف إلى سجل إنجازات وجوائز المعهد، بل شهادة تقدير من جهة رفيعة تُعنى بتطوير الفكر القانوني الخلاق، وتعزيز الأداء القضائي في العالم العربي.

وقالت إن حصد معهد دبي القضائي هذه الجائزة يعكس الرؤية الملهمة للقيادة الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات مثالاً رائداً نفخر ونفاخر به بين شعوب ودول العالم.

وأضافت أن ما حققه المعهد من ريادة في مجال التدريب القانوني والقضائي عبر الارتقاء بجودة برامجه من حيث المحتوى والمضمون الجاد والمبتكر، وتوفيرها عبر منصاته الرقمية الذكية لخدمة المجتمع العدلي العربي، مبعث فخر لكل أبناء دولة الإمارات.