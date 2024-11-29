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علوم الدار

محمد الشرقي يشهد حفل الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية

محمد الشرقي يشهد حفل الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية
30 نوفمبر 2024 01:14

الفجيرة (وام)
شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية، الذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على مسرح مركز الفجيرة الإبداعي، ضمن احتفالات الدولة وإمارة الفجيرة بعيد الاتحاد الـ 53.

حضر الحفل، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة حكومة الفجيرة الرقمية.

وقدّمت الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية عرضاً موسيقياً احتفالاً بالمناسبة الوطنية الغالية في تعبيرٍ عن العلاقات والروابط الأخوية المشتركة بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة.

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وعزفت الأوركسترا مجموعة متنوعة من أشهر المقطوعات العالمية، وأغانٍ وطنيّة إماراتية جسّدت معاني ملحميّة في حبّ الوطن.

حضر الحفل.. أعضاء من المجلس الوطني الاتحادي ومدراء الدوائر الحكومية في الفجيرة وعدد من المسؤولين وجمع غفير من الجمهور من داخل الإمارة وخارجها.

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محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
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الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية
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