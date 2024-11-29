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علوم الدار

صالح الشرقي: يوم الشهيد ذكرى عزيزة تتجسد فيها معاني الوفاء والعرفان

صالح الشرقي: يوم الشهيد ذكرى عزيزة تتجسد فيها معاني الوفاء والعرفان
30 نوفمبر 2024 01:21

الفجيرة (وام)
أكد الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، أن يوم الشهيد ذكرى عزيزة تتجسد فيها معاني الوفاء والعرفان، وتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى أولئك الأبطال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الوطن فكانوا مثالاً للكرامة والشجاعة.
وقال الشيخ صالح الشرقي، في كلمة له بهذه المناسبة، إن "يوم الشهيد ذكرى عزيزة تتجسد فيها معاني الوفاء والعرفان.. ونعاهد شهداءنا الأبرار أن يبقى حب الوطن يجري في عروقنا وأن تظل قصص استشهادهم منارات عز وضوء يهتدي بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة.. إن أرواحهم الطاهرة ستبقى مشاعل تنير دروبنا وتحثنا على الوفاء بالعهد".
وأضاف: "في يوم الشهيد، نُجدد العهد بأن نكون أبناءً أوفياء لوطنهم وأن نُحافظ على أمنه واستقراره كما فعل شهداؤنا من قبل".

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