رئيس الدولة: في "يوم الشهيد" نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في «يوم الشهيد» عن تقديره لتضحيات الشهداء الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: « في "يوم الشهيد" نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه، ونؤكد اعتزازنا بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم. وإن شاء الله تعالى ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها في كل المجالات».

في "يوم الشهيد" نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه، ونؤكد اعتزازنا بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم. وإن شاء الله تعالى ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها… — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 30, 2024