السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد: في يوم الشهيد نستذكر بطولات شهدائنا الأطهار

سيف بن زايد: في يوم الشهيد نستذكر بطولات شهدائنا الأطهار
30 نوفمبر 2024 09:30

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن في يوم الشهيد، نستذكر بطولات شهدائنا الأطهار، شهداء الإمارات الذين تتجدد ذكراهم الخالدة بكل فخرٍ وإجلال.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في يوم الشهيد، نستذكر بطولات شهدائنا الأطهار، شهداء الإمارات الذين تتجدد ذكراهم الخالدة بكل فخرٍ وإجلال، مستلهمين من تضحياتهم الغالية روح العزيمة والفداء وأسمى معاني الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، لتبقى راية الإمارات شامخةً تعانق سماوات العز والكبرياء، وتحية إكبارٍ إلى ذوي وأسر الشهداء الأبرار، فهم مصدر فخرٍ وإلهام في إعداد جيلٍ وضع حب الوطن فوق كل شيء، فأناروا دروب المجد للأجيال القادمة.سلامٌ على شهدائنا الأحياء عند ربهم يُرزقون.. وفي وجداننا هم خالدون».

أخبار ذات صلة
طحنون بن زايد: نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن
النصر يُحلق بصدارة «دوري الطائرة»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سيف بن زايد
الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
طحنون بن زايد: نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن
علوم الدار
طحنون بن زايد: نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن
اليوم 12:17
هردمان يستقيل بعد فضيحة «الطائرة المسيّرة»
الرياضة
هردمان يستقيل بعد فضيحة «الطائرة المسيّرة»
اليوم 12:17
«الفيفا» ينشر تقارير تقييم ملفات استضافة مونديالي 2030 و2034
الرياضة
«الفيفا» ينشر تقارير تقييم ملفات استضافة مونديالي 2030 و2034
اليوم 12:08
النصر يُحلق بصدارة «دوري الطائرة»
الرياضة
النصر يُحلق بصدارة «دوري الطائرة»
اليوم 12:00
ليفربول والسيتي.. من يحسم قمة «البريميرليج»؟
الرياضة
ليفربول والسيتي.. من يحسم قمة «البريميرليج»؟
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©