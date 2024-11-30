سيف بن زايد: في يوم الشهيد نستذكر بطولات شهدائنا الأطهار

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن في يوم الشهيد، نستذكر بطولات شهدائنا الأطهار، شهداء الإمارات الذين تتجدد ذكراهم الخالدة بكل فخرٍ وإجلال.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في يوم الشهيد، نستذكر بطولات شهدائنا الأطهار، شهداء الإمارات الذين تتجدد ذكراهم الخالدة بكل فخرٍ وإجلال، مستلهمين من تضحياتهم الغالية روح العزيمة والفداء وأسمى معاني الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، لتبقى راية الإمارات شامخةً تعانق سماوات العز والكبرياء، وتحية إكبارٍ إلى ذوي وأسر الشهداء الأبرار، فهم مصدر فخرٍ وإلهام في إعداد جيلٍ وضع حب الوطن فوق كل شيء، فأناروا دروب المجد للأجيال القادمة.سلامٌ على شهدائنا الأحياء عند ربهم يُرزقون.. وفي وجداننا هم خالدون».