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علوم الدار

رسالة من منصور بن زايد إلى رئيس كوت ديفوار سلمها شخبوط بن نهيان

رسالة من منصور بن زايد إلى رئيس كوت ديفوار سلمها شخبوط بن نهيان
30 نوفمبر 2024 10:05

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في العاصمة أبيدجان.
وخلال اللقاء، سلم معالي الشيخ شخبوط رسالة خطية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته.
من جانبه، عبّر فخامة الحسن واتارا عن شكره وتقديره لهذه الرسالة، وحمّل معالي الشيخ شخبوط تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وأكد الجانبان الحرص على تطوير الشراكة القائمة بما يحقق المصالح المتبادلة.

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المصدر: وام
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