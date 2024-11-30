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علوم الدار

طحنون بن زايد: نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن

طحنون بن زايد: نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن
30 نوفمبر 2024 12:17

قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، في يوم الشهيد نستذكر مآثر شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ودفاعاً عن حماه وصوناً لمنجزاته.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ودفاعاً عن حماه وصوناً لمنجزاته، ونتوجه لذويهم بخالص الامتنان والعرفان على ما قدموه من الصبر والثبات والفخر بتضحيات أبنائهم في سبيل إعلاء راية وطنهم».
وأضاف سموه: «حفظ الله دولة الإمارات وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، ورحم الله شهداءها الأبرار».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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