السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة باربادوس بذكرى استقلال بلادها

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة باربادوس بذكرى استقلال بلادها
30 نوفمبر 2024 12:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ساندرا ماسون، رئيسة جمهورية باربادوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة ساندرا ماسون.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
حمدان بن محمد: في يوم الشهيد تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء جمهورية باربادوس.

المصدر: وام
منصور بن زايد
باربادوس
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم
الأخبار العالمية
تعليق تنفيذ قرار منع السيارات العاملة بالوقود في ستوكهولم
اليوم 15:53
أعضاء بمنصة «السيدات للاستدامة» لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسخ ريادتها في تمكين المرأة
اقتصاد
أعضاء بمنصة «السيدات للاستدامة» لـ«الاتحاد»: الإمارات ترسخ ريادتها في تمكين المرأة
اليوم 15:41
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 1277 مواطناً من مديوناتهم بقيمة 401 مليون و791 ألف درهم
اليوم 14:40
حمدان بن محمد: في يوم الشهيد تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا
علوم الدار
حمدان بن محمد: في يوم الشهيد تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا
اليوم 14:24
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية الـ 45 في الكويت
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية الـ 45 في الكويت
اليوم 14:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©