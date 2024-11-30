محمد بن راشد: في يوم الشهيد تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن في يوم الشهيد تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في يوم الشهيد.. تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء.. ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء.. وتبقى راية الوطن خفاقةً عاليةً تحلق بأرواح الشهداء.. المجد للشهيد.. المجد للوطن».

في يوم الشهيد .. تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء ..

ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء .…

وتبقى راية الوطن خفاقةً عاليةً تحلق بأرواح الشهداء ..

المجد للشهيد .. المجد للوطن .. pic.twitter.com/8kkx9ySLrl — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 30, 2024