سحب منخفضة مع احتمال سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة الغبار على اليابسة.

الرياح: شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 19:57 والجزر الثاني عند الساعة 06:23.

بحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:36 والمد الثاني عند الساعة 22:37، والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:17.