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علوم الدار

هيئة الأعمال الخيرية العالمية تفرج كُرَب 16 نزيلاً

خلال تسليم قيمة التبرع (من المصدر)
1 ديسمبر 2024 01:51

عجمان (الاتحاد)

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عيد الاتحاد
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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن مبادرة خيرية مجتمعية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53، تمثّلت في تفريج كُرَب 16 نزيلاً، وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.
وفي تصريح له، أكد الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم الخير والعطاء وتقديم العون للمحتاجين، مؤكداً أن هذه المبادرة تعزز الاستقرار المجتمعي وتعكس معاني الرحمة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات، وتدخل السعادة على بيوت الغارمين في يوم يفخر به أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها.
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل جهودها في إطلاق مبادرات جديدة تُسهم في تحسين حياة الأفراد، معرباً عن شكره لكل من أسهم في نجاح هذه المبادرة من شركاء وداعمين لاسيما أصحاب الأيادي البيضاء الذين كانوا وما زالوا سباقين في دعم مبادرات الهيئة المتنوعة على مدار العام.

الأعمال الخيرية
عيد الاتحاد
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عجمان
التكافل الاجتماعي
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