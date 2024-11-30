نهيان بن مبارك: نعمل على تحقيق السلام والمحبة في العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن عيد الاتحاد يمثل بالنسبة لنا في الإمارات مناسبة وطنية مرموقة، تلهج فيه الألسنة والقلوب بالشكر والعرفان والامتنان للقائد العظيم، والمؤسس الحكيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ونفتخر بإرثه الخالد، ونعتز بأنه ترك من بعده أجيالاً واعية تحب الوطن، وتعمل على تحقيق السلام والوفاق في العالم، أجيالاً تسير وفق ما يؤكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من أن دولة الإمارات تسعى بكل عزمٍ وتصميم إلى أن تكون دائماً نموذجاً للدولة الناجحة.

وقال معاليه: إننا اليوم ونحن نحتفل بعيد الاتحاد الثالث والخمسين نعتز غاية الاعتزاز بما يؤكد عليه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أننا وعن حق أبناء زايد الخير نحافظ على إنجازاته، ونسير على هدي توجيهاته في العمل على تحقيق السلام والمحبة والوفاق في العالم، وعلى تقدم المجتمع والإنسان في كل مكان.

جاء ذلك، خلال كلمة معاليه في الحفل الذي نظمه منتدى أبوظبي للسلم احتفالا بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين للدولة، وذلك في المسرح الوطني بأبوظبي بحضور معالي الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من كبار المسؤولين والنخب الثقافية والرسمية والسلك الدبلوماسي في الدولة.

وعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمته الافتتاحية عن فخره واعتزازه بمسيرة الاتحاد، التي انطلقت برؤية حكيمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

من جهته، اعتبر معالي الشيخ عبد الله بن بيه أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو فرصة لتجديد الالتزام بقيم السلام والتسامح التي أرساها الوالد المؤسس.

واستعرض معاليه الإنجازات التي حقّقها منتدى أبوظبي للسلم على مدى عقد من الزمان، مؤكداً أن المنتدى نجح في تجسيد رؤية الإمارات، كما أسهم من موقعه في تعزيز مكانة الدولة بوصفها قبلة محبي السلام ومنارة لقيم التعايش والوئام.

وأضاف معاليه، أن المنتدى سعى في عقده الأول إلى أن يقدّم للمسلمين وللبشرية جمعاء «فن السلام»، وذلك من خلال بلورة رؤية جديدة للكون، تجعل السلم وقيمه في مركز الاهتمامات البشرية.

وأكد أن جهود المنتدى تمضي في حمل مشعل السلم، ورفع راية السكينة في العالم، انطلاقاً من أبوظبي، عاصمة التسامح والسلام، ويعمل المنتدى على صوغ استراتيجيته وتحيين أهدافه وفق نهج ورؤية قيادتنا في بعد نظرها ورؤيتها للمستقبل، فلا يزال العالم يحتاج لجهود كبيرة تؤصل وتعمل على بذر وسقاية غرس السلم والعافية، ولا تزال النزاعات والصراعات تمثل تحدياً وجودياً للبشرية.

فيلم وثائقي

تضمّن الحفل عرضاً مميزاً لفيلم وثائقي يروي قصة عقد من الزمن من العمل الدؤوب والمبادرات الرائدة، ابتدأت على أرض زايد الخير سنة 2014، والتي جسّدت رؤية الدولة ورسالتها في تعزيز السلم والتعايش على المستوى العالمي.

واستعرض الفيديو مراحل تطور المنتدى منذ تأسيسه عام 2014، مسلطاً الضوء على مبادراته النوعية التي تعكس الرؤية الإماراتية للسلم كقيمة أساسية، ليس فقط داخل حدود الدولة، بل كرسالة عالمية. ومن أبرز ما تم تسليط الضوء عليه، «إعلان مراكش» الذي حظي باهتمام دولي واسع لترسيخه حقوق الأقليات الدينية، وباعتباره أول إحياء للنموذج التاريخي لصحيفة المدينة، وإسهاماً حقيقياً لعلماء المسلمين في تعزيز وثائق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وكذلك مبادرة «حلف الفضول الجديد» المستوحاة من حلف الفضول التاريخي، والتي تقدم نموذجاً حديثاً للدعوة إلى القيم الإنسانية المشتركة، وميثاق أبوظبي للمواطنة الشاملة، كما أبرز الفيديو الأثر الذي تركته برامج المنتدى في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الخطاب الديني المعتدل، مؤكداً على أن جميع هذه الجهود ليست سوى انعكاس لرؤية الإمارات في صناعة السلام العالمي، وترجمة لشعار الحفل: «دروب السلام من أبوظبي تبدأ».