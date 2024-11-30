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طقس اليوم غائم جزئياً بوجه عام

طقس اليوم غائم جزئياً بوجه عام
1 ديسمبر 2024 01:52

أبوظبي (وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة.
والرياح: شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والخليج العربي: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والمد الثاني عند الساعة 02:37، والجزر الأول عند الساعة 19:57والجزر الثاني عند الساعة 06:23، وبحر عمان: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
الإمارات
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