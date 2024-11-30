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علوم الدار

«ربع قرن» ترسخ حب الوطن وتعزز الهوية الوطنية للأطفال

أطفال خلال الفعاليات (من المصدر)
1 ديسمبر 2024 01:52

الشارقة (الاتحاد)

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عيد الاتحاد
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تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53، نظمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، فعالية عيد الاتحاد في حديقة البطائح العامة بالشارقة، بمشاركة 400 من الأطفال والزوار وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور. وهدفت الفعالية إلى ترسيخ حب الوطن وتعزيز الهوية الوطنية في نفوس الأطفال من خلال الأنشطة المتنوعة، والتي أقيمت بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة.
كما تضمنت الفعالية أركاناً تفاعلية وورشاً فنية شملت: ركن المواهب من خلال الإلقاء الشعري والرقصات الشعبية (اليولة)، ومسابقات في الأمثال الشعبية، كما أبدع الأطفال بالرسم والتلوين على الفخار والقبعات والحقائب والمراوح اليدوية «المهفة» بألوان علم الإمارات، وورشة إعادة التدوير، والفخاريات، والطباعة على أكياس المخمل والزي التراثي، وورشة الزراعة والاستدامة.
كما صاحبت الفعالية أيضاً أركان تفاعلية أخرى منها: ركن الرسم على الوجوه بأشكال فنية من معالم الدولة، وركن الألعاب التراثية مثل لعبة نط الحبل، وشد الحبل، ولعبة الخيشة، ولعبة الحجلة التي تعتمد على رسم مربعات ورمي الحجر للوصول إلى الهدف.

عيد الاتحاد
الإمارات
الأطفال
ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
الشارقة
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