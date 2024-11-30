الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

كبار المواطنين يحتفلون بجمعية أم المؤمنين في عجمان

جانب من احتفال جمعية أم المؤمنين بعيد الاتحاد الـ 53 (وام)
1 ديسمبر 2024 01:52

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس
الإمارات تستعرض دورها الريادي في حماية البيئة
عيد الاتحاد
تابع التغطية كاملة

برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، نظمت جمعية أم المؤمنين بعجمان احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53 للدولة.
أقيم الاحتفال بمقر الجمعية في عجمان بمشاركة عدد من كبار المواطنين من مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع وطلبة المدارس والفرق الشعبية.
يأتي الاحتفال في إطار حرص الجمعية على المساهمة في غرس حب الوطن وتعميق قيم الولاء والانتماء إليه، وتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.
حضر الاحتفال عدد من مدراء وموظفي الدوائر الحكومية المحلية في عجمان والاتحاد النسائي العام، وجموع من المواطنين والمقيمين في الإمارة.

عجمان
حميد بن راشد النعيمي
فاطمة بنت زايد بن صقر
عيد الاتحاد
وزارة تنمية المجتمع
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات
جمعية أم المؤمنين
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
1 ديسمبر 2024
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
علوم الدار
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
اليوم 20:25
جهود إماراتية متواصلة لإغاثة نازحي قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس
1 ديسمبر 2024
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في منطقة تشيرنيهيف (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يطالب الناتو بحماية أجزاء من أوكرانيا
1 ديسمبر 2024
رجل يحمل ممتلكاته بموقع متضرر في صور بجنوب لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
عودة 80% من النازحين اللبنانيين منذ سريان وقف إطلاق النار
1 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©