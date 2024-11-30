كبار المواطنين يحتفلون بجمعية أم المؤمنين في عجمان

عجمان (وام)

برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، نظمت جمعية أم المؤمنين بعجمان احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53 للدولة.

أقيم الاحتفال بمقر الجمعية في عجمان بمشاركة عدد من كبار المواطنين من مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع وطلبة المدارس والفرق الشعبية.

يأتي الاحتفال في إطار حرص الجمعية على المساهمة في غرس حب الوطن وتعميق قيم الولاء والانتماء إليه، وتجديد العهد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

حضر الاحتفال عدد من مدراء وموظفي الدوائر الحكومية المحلية في عجمان والاتحاد النسائي العام، وجموع من المواطنين والمقيمين في الإمارة.