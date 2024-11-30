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علوم الدار

«عروض تراثية» وحرف يدوية في احتفالات «البدية»

مشاركة شعبية واسعة في احتفالات البدية (وام)
1 ديسمبر 2024 01:52

الفجيرة (وام)

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شهدت منطقة «البدية» بالفجيرة احتفالات متنوعة احتفاء بعيد الاتحاد الـ53 للدولة بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ومشاركة كبيرة من أهالي البدية. تخلل البرنامج الاحتفالي - الذي أقيم في منطقة الاحتفالات في البدية ونظمته لجنة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد- فعاليات وأنشطة مختلفة شملت عروضاً غنائية للفرق الشعبية التراثية والحربية، وعروضاً أداها طلبة المدارس والدفاع المدني وعروض الخيالة، ومعرضاً للسيارات الكلاسيكية. وشارك الحرفيون من كبار المواطنين بعرض الحرف التقليدية والصناعات التراثية القديمة في الدولة، إضافة لتنظيم مسيرة وطنية شارك فيها المواطنون من الكبار والصغار، على أنغام الأغاني الوطنية.
استقطبت الاحتفالات حضوراً واسعاً من أهالي المناطق من المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن فرحهم بذكرى اتحاد الإمارات، وجسدوا صور حب الوطن والاعتزاز بإنجازاته الفريدة.

البدية
عيد الاتحاد
أحمد بن حمد بن سيف الشرقي
الفرق الشعبية
الفجيرة
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