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علوم الدار

مسيرة احتفالية لشرطة أم القيوين بعيد الاتحاد

مشاركون في المسيرة (وام)
1 ديسمبر 2024 01:52

أم القيوين (وام)

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عيد الاتحاد
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نظّمت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين.
شهد الحفل، الذي أقيم أمام حديقة العَلَم، الذي حضره اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، أجواءً وطنية غنية بالفعاليات والعروض، منها عروض فنية قدّمها طلبة المدارس، شملت رقصات تراثية وأهازيج وطنية، بجانب إلقاء القصائد الشعرية، تلى ذلك انطلاق الطابور العسكري لمنتسبي القيادة العامة للشرطة، ضم تشكيلات مميزة من سرايا المشاة، حيث تقدمت الطابور سرية الضباط، تلتها سرية مرشحي طلبة كلية الشرطة في أبوظبي، وسرية ضباط الصف والأفراد، إضافة إلى مشاركة فرقة الموسيقى العسكرية، وسرية قوات الأمن الخاصة وفرقة الدفاع المدني، فضلاً عن وحدة الكلاب البوليسية (K9).
كما تضمن الاحتفال انطلاق عرض المركبات وآليات الشرطة والدفاع المدني وقوات الأمن الخاصة، التي تضمنت عرض تجهيزات وتقنية متطورة تعكس تطور الأجهزة الأمنية، وشارك المواطنون في عرض خاص للسيارات الكلاسيكية، في مبادرة تعزز التفاعل المجتمعي وتبرز التنوع الثقافي والتراثي.
وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، في كلمته خلال الاحتفال، أن تحقيق تطلعات أبناء زايد أصبح نهجاً ثابتاً للإمارات، وأن جيل الشباب اليوم يظهر جاهزيته لمواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، مستنداً إلى العزيمة والمسؤولية التي تعكس قيم الولاء والانتماء للوطن.
الحضور
حضر الاحتفال، اللواء خالد يوسف بن حضيبة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أم القيوين، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومديرو الإدارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى جمع غفير من الأهالي.

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