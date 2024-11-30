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علوم الدار

فعاليات متنوعة في منطقة «قدفع» بالفجيرة

طالبات يحتفلن بعيد الاتحاد (وام)
1 ديسمبر 2024 01:52

الفجيرة (وام)

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نظمت جمعية الفجيرة التعاونية لصيادي الأسماك، برعاية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة (قرى الإمارات)، ولجنة إمارة الفجيرة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53 للدولة، احتفالاً وطنياً في منطقة قدفع بالفجيرة، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.
تضمن الحفل فعاليات متنوعة اشتملت على عروض تراثية ومسابقات وألعاب شعبية، إلى جانب مشاركة الفرقة العسكرية الموسيقية والفرقة الحربية، والفقرات الراقصة بمشاركة أطفال المدارس، التي استعرضت جانباً من الموروث الغنائي لدولة الإمارات، إضافة إلى ركن الحرف والمشغولات اليدوية والبيئة البحرية وخصائصها التي اشتهر بها أهل المنطقة. وحظيت الفعاليات بحضور شعبي واسع من أهالي المنطقة في أجواء احتفالية عمّتها مشاعر البهجة والفرح في هذه المناسبة الوطنية السعيدة.

الفجيرة
صيادي الأسماك
منطقة قدفع
عيد الاتحاد
أحمد بن حمد بن سيف الشرقي
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