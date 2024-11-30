«وام» تشارك بمعرض الصور المصاحب للقمة الخليجية الـ45 بالكويت

الكويت (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات (وام) في معرض الصور الذي نظمته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بـ «مجمع الأفينوز»، بالتزامن مع أعمال الدورة الـ45 لقمة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة اليوم. وعرضت «وام» خلال المعرض عدداً من صور القمم الخليجية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى عقود من عمر المجلس، إضافة إلى صور لأهم معالم الدولة وأبنيتها الشهيرة.

ضم المعرض صوراً مختارة بعناية من أرشيف وكالات الأنباء في دول المجلس تسلط الضوء على مراحل متعددة من تاريخ المجلس ومسيرته، بما في ذلك القمم الخليجية السابقة وعددها 44 قمة والاجتماعات التي ضمت قادة دول المجلس، إضافة إلى محطات بارزة أسهمت في تعزيز وحدة الصف الخليجي.

يهدف المعرض إلى تعزيز وعي الجمهور بتاريخ مجلس التعاون الخليجي وتسليط الضوء على الأحداث التاريخية التي رافقت إنشاء هذه المنظومة الناجحة، والدور المهم للمجلس في تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.