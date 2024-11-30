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علوم الدار

البديوي: 4 عقود من الإنجازات تجسد التكامل بين دول مجلس التعاون

البديوي: 4 عقود من الإنجازات تجسد التكامل بين دول مجلس التعاون
1 ديسمبر 2024 01:52

الكويت (وام) 

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أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس تخطت خلال أربعة عقود العديد من المعوقات، وحققت الكثير من المكتسبات والإنجازات التي تجسد أوجه التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بفضل التوجيهات الحكيمة لقادة دول المجلس، إيماناً منهم بالأهداف السامية لهذه المسيرة ولما فيه الخير والرخاء لشعوبهم، والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية إعلامية لمعاليه، والمقامة ضمن فعاليات وأنشطة الأسابيع الخليجية لمجلس التعاون في دولة الكويت، تزامناً مع أعمال القمة الخليجية الـ 45 المقرر انعقادها اليوم. وقال: «يحق لنا بصفتنا خليجيين أن نستذكر بكل فخر واعتزاز ما شهده مجلس التعاون من إنجازات كبيرة ومشهودة في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات الإقليمية والدولية، التي تأتي ترجمة للتوجيهات السديدة والرشيدة من قادة دول المجلس، ودعم مسيرة التعاون لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية والعمل على مضاعفة المنجزات والمكتسبات وتوثيق الروابط الخليجية». وبيَّن أن دول المجلس استطاعت أن تكون محط أنظار دول العالم، لعقد العديد من الشراكات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، لتعزيز التعاون في المجالات كافة.

جاسم محمد البديوي
مجلس التعاون الخليجي
الكويت
القمة الخليجية
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