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علوم الدار

رئيس البرلمان العربي: تضحيات شهداء  الوطن خالدة

رئيس البرلمان العربي: تضحيات شهداء  الوطن خالدة
1 ديسمبر 2024 01:52

القاهرة (وام)

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أكد معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، يأتي تقديراً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس لرفعة وطنهم ورفع رايته، مشيراً إلى أن تضحياتهم المخلصة رسمت الطريق للأجيال القادمة، ووضعت لهم القدوة الحسنة ليسيروا على دربها. 
وقال اليماحي: إن ذكرى يوم الشهيد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً نستذكر من خلالها القيم النبيلة لأبناء الإمارات المتأصلة والمترسخة في وجدانهم تجاه وطنهم العزيز، والتي زرعها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه المؤسسون، وحكام الإمارات الذين ساروا على الدرب نفسه، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

البرلمان العربي
محمد أحمد اليماحي
يوم الشهيد
الإمارات
شهداء الوطن
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