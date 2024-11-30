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علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية

رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
1 ديسمبر 2024 01:13

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة. 
بحث سموه والرئيس بشار الأسد، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. 
وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف، كما شدد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية، ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
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