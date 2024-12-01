الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
1 ديسمبر 2024 08:29

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الأحد.

وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس
الإمارات تستعرض دورها الريادي في حماية البيئة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
جبل جيس
الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان التطورات على الساحة السورية
اليوم 01:13
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
علوم الدار
حاكم عجمان يشهد مراسم يوم الشهيد في واحة الكرامة في أبوظبي ويكرم عدداً من أسر الشهداء
30 نوفمبر 2024
الأرصاد
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:29
جهود إماراتية متواصلة لإغاثة نازحي قطاع غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس
اليوم 01:56
جنود أوكرانيون خلال تدريبات عسكرية في منطقة تشيرنيهيف (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يطالب الناتو بحماية أجزاء من أوكرانيا
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©