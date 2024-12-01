جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة صباح اليوم الأحد.
وأكد "الوطني للأرصاد" عبر حسابه في منصة إكس أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 7.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The lowest temperature recorded over the country today morning was 7.1°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 03:30 UAE Local time. pic.twitter.com/XR4iGlPXIT— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 1, 2024