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علوم الدار

الشيخة فاطمة: عيد اتحادنا المجيد رمز لتتويج حب الوطن

شعار الشيخة فاطمة (أم الإمارات)
1 ديسمبر 2024 09:29

قالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية: "نقف اليوم بكل شموخ وعزة لنحتفل بعيد اتحادنا المجيد، الرمز الدائم لتتويج الجهود وحب الوطن، الذي رفعت فيه راية الاتحاد لتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة رمزاً للوحدة، ومنارة للتقدم ومثالاً يحتذى به بين الدول المتقدمة".

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وأضافت سموها في كلمتها بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة :"أسأل الله جل شأنه أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان، وأن يبارك في قيادتنا وشعبنا، وأن تظل راية الإمارات خفاقةً بالعزة والكرامة، على دروب الخير والنماء" . 

 

المصدر: وام
الشيخة فاطمة
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الإمارات
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