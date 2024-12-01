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علوم الدار

سلطان الجابر: برؤية القيادة.. الإمارات وجهة للنمو والازدهار

سلطان الجابر
1 ديسمبر 2024 10:24

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن عيد الاتحاد، هذا اليوم المبارك سيبقى شاهداً على نهج البناء والعطاء الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وهو النهج ذاته الذي ترسخه القيادة الرشيدة، والذي أثمر إنجازات ارتقت بالدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية، ووضعت أساساً متيناً لمستقبل مستدام يركزعلى تقوية دعائم الاتحاد، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم.

ورفع معاليه في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 ، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

 

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وأضاف إنه بفضل رؤية وتوجيهات القيادة، رسخت دولة الإمارات مكانتها وجهةً رئيسةً للابتكار والنمو والازدهار، ويبرهن أبناء وبنات الإمارات كل يوم أنهم على قدر المسؤولية وأنهم يمتلكون القدرات والإمكانات للمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

 

 وقال :"نحن مستمرون بالتركيز على تمكينهم وتأهيلهم وتحفيزهم على المشاركة في القطاع الصناعي، كما نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني لتبقى دولة الإمارات الوجهة المفضلة للنمو والاستقرار والازدهار".  

 

المصدر: وام
عيد الاتحاد
سلطان الجابر
الإمارات
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