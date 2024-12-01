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علوم الدار

جناح "دول التعاون" المصاحب للقمة الخليجية يعرف بإنجازات المجلس

موضوعية
1 ديسمبر 2024 11:06

قال وليد بن فهد الحمود، رئيس جناح مجلس التعاون الخليجي المصاحب للقمة الخليجية الـ 45 بدولة الكويت، إن الجناح يهدف للتعريف بإنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، وما تم تحقيقه في العديد من المجالات، السياسية والاقتصادية والعسكرية والتنموية والاجتماعية والأمنية.

وأشار الحمود الى أن إقامة الجناح في مركز عبد الله السالم الثقافي، يأتي تزامنا مع انعقاد القمة الـ 45 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنطلق اليوم في دولة الكويت، ويحظى بالاهتمام والدعم الكبيرين من دولة الكويت على مختلف الأصعدة .

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وأوضح أن الجناح يتضمن مجموعة من المناطق تأخذ الزائر في سلسلة من التسلسل الزمني لعرض مراحل الإنجازات، حيث تستعرض مرحلة التأسيس والمشروعات والبرامج التي تحققت، وتعرف بشعار مجلس التعاون خلال القمة ومكوناته، ثم يتعرف الزائر عن ما تحقق من تقدم وتطور في المجال الصحي والمرأة والبيئة والرياضة.

وأضاف أن الجناح يقدم للزوار بعض الإحصائيات والأرقام من خلال البوابة الإحصائية، والتي يشرف عليها المركز الإحصائي الخليجي ومقره سلطنة عمان، مشيرا إلى أن الجناح يضم أكثرمن 40 عنوانا رئيسيا و120 موضوعا فرعيا، واستقبل منذ انطلاقه في 13 نوفمبر الماضي أكثر من 3000 زائر، ويستمر حتى 13 ديسمبر الجاري، ويعمل طيلة أيام الأسبوع .
 

المصدر: وام
دول التعاون
الكويت
قمة التعاون
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