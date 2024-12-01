"الوطني للأرصاد" يكشف عن الطقس المتوقع على مدن الدولة في الأيام المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن الدولة خلال الأيام المقبلة. وذلك عبر حسابه في منصة إكس.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة.
الطقس المتوقع ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن الدولة للأيام القادمة #المركز_الوطني_للأرصاد #درجات_الحرارة #الرطوبة_النسبية #دولة_الإمارات_العربية_المتحدة #طقس_الإمارات pic.twitter.com/gVYkO28nQK— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 1, 2024