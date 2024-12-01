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علوم الدار

"الوطني للأرصاد" يكشف عن الطقس المتوقع على مدن الدولة في الأيام المقبلة

توقعات الطقس في الإمارات
1 ديسمبر 2024 11:36

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن الدولة  خلال الأيام المقبلة. وذلك عبر حسابه في منصة إكس.الطقس المتوقع على مدن الدولة في الأيام المقبلة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، مثيرة للغبار على اليابسة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
الطقس في الإمارات
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