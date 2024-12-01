سلطان بن خليفة: الإمارات مركز للنهضة ومنارة للرقي

أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، أن الثاني من ديسمبر يوم مجيد توحدت فيه القلوب والجهود والإرادة والعزيمة على تأسيس وطن الإنجازات لتسطع شمس الإمارات مضيئة في سماء المجد معلنة دولة الاتحاد الشامخ.

وأضاف سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 للدولة، إن فكرةً الاتحاد العبقرية قام بها ونفذها رجالٌ أقسمت قلوبهم وعقولهم على خدمة الوطن والوفاء له ليزرع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراهما"، بعزيمة وإصرار بذرة اتحاد الإمارات لتضم سبع إمارات شامخة انضم رجالها إلى رجالات الاتحاد موالين وموافقين ومتحمسين لميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة الفتية، التي أصبحت منذ تلك اللحظة عنواناً للسيادة ومركزاً للنهضة ومنارة للرقي.

وقال سموه إن أيام دولتنا تزداد من حسن إلى أحسن ومن رقي إلى أرقى لتقود الأمة نحو الرخاء وسعة العيش والرفعة، ولم تكتف دولتنا بنفع أهل الإمارات فقط بل عم نفعها لمنطقة الخليج وكل الدول التي احتاجت مساندة ودعم، كل رجال الإمارات من السلف والخلف حافظوا على نهج الاتحاد فزاد الوطن تحضراً على يد الوالد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، وأكمل المسيرة المظفرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، مواصلين مسيرة البناء والنهضة والسمو ليبقى وطننا عالياً محفوفا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء والتواصل الحسن مع كل فئات الإنسانية.

وأضاف:" نبارك لأنفسنا بميلاد دولتنا وبأمانها وعزها وريادتها، نسعى دائماً لدعم رجال دولتنا بكل ما أوتينا من قوة ومقدرة من أجل حصانة وسيادة وطننا الغالي الإمارات".