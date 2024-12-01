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علوم الدار

محمد بن راشد: زايد وراشد.. هامات وقامات خالدة في سجل الفخر والمجد

محمد بن راشد
1 ديسمبر 2024 13:32

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، هامات وقامات خالدة في سجل الفخر والمجد.

وقال سموه في فيديو عبر «انستغرام»:"سنروي للأجيال قصة لقاءٍ صنع التاريخ، لقاء الأخوّة والمحبة في عرقوب السديرة يوم 18 فبراير 1968".
وأضاف سموه:"في ذلك اليوم، تصافحت القلوب قبل الأيادي، والتقت الرؤى لتوحيد المصير. كان ذلك السطر الأول الذي خطّه زايد وراشد في حكاية وطن الاتحاد".

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وأكد سموه:"وطنٌ لا يعرف المستحيل، انطلق من الصحراء إلى أعماق الفضاء، بهمة شعب الاتحاد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الشيخ راشد
الشيخ زايد
محمد بن راشد
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