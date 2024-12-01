الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد: زايد في وجداننا.. في حب الوطن والتفاني في خدمته

منصور بن زايد
1 ديسمبر 2024 13:10

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة ،أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".. في وجداننا.. في حب الوطن والتفاني في خدمته.

وتحدث سموه، عن إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه"، والقيم التي غرسها؛ من حب للوطن، والتفاني في خدمته، والعطاء الذي لا يعرف الحدود.وذلك تحت وسم شارك بـ #رسالة_إلى_زايد.

أخبار ذات صلة
ابن بيه: اتحاد الإمارات قصة نجاح وتميز
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»

وتعهد سموه بالسير على نهجه تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منصور بن زايد
الإمارات
الشيخ زايد
آخر الأخبار
مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
علوم الدار
بالصور.. مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
اليوم 11:11
ابن بيه
علوم الدار
ابن بيه: اتحاد الإمارات قصة نجاح وتميز
اليوم 14:09
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»
الرياضة
روسيا تسيطر على المراكز الأولى في «دبي للتنس»
اليوم 14:06
«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
الرياضة
«بناء الأجسام» وصيف «الخليجية»
اليوم 14:05
باسيليكو وبيتروفا يُتوجان بـ «عالمية السبارتن» في أبوظبي
الرياضة
باسيليكو وبيتروفا يُتوجان بـ «عالمية السبارتن» في أبوظبي
اليوم 14:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©