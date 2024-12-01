ابن بيه: اتحاد الإمارات قصة نجاح وتميز

أكد معالي العلّامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن قصة اتحاد دولة الإمارات هي واحدة من قصص النجاح والتميز، التي تمت بتوفيق من الله تعالى، ثم بجهود الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين.

ورفع معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، باسم المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وإلى أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات الكريم.

وقال إن هذا الاتحاد بات نموذجاً يحتذى في النهوض والتقدم والازدهار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قامت على مبادئ وقيم تجمع الأصالة والمعاصرة والحداثة والتقاليد في ثنائية حكيمة تأخذ بوسائل التقدم وتحافظ على خصال الآباء الموروثة، وجمعت قيم الكرم والكرامة والتسامح والسماحة والانفتاح والمحافظة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل المضي على درب الريادة والتميز تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفي ظل رؤية سموه الريادية التي جعلت من دولة الإمارات مثالاً يحتذى في ترسيخ قيم التسامح والتعايش ونشر السلام والتقدم والازدهار.



