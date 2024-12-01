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علوم الدار

نهيان بن زايد: الإمارات تواصل مسيرة إنجازاتها بفضل الجهود الاستثنائية لقيادتها الرشيدة

نهيان بن زايد
1 ديسمبر 2024 14:45

قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إن دولة الإمارات في عيد اتحادها الـ53 تواصل مسيرة التقدم والإنجازات والرخاء، بفضل الجهود الاستثنائية لقيادتها الرشيدة، لتتبوأ أعلى المراتب عالمياً في مختلف المجالات.

وتوجه سموه، بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والشعب الإماراتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

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وأضاف سموه "ونحن نحتفي بهذه المناسبة الوطنية والذكرى الخالدة نستذكر جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والأباء المؤسسين "رحمهم الله"، الذين أرسوا تجربة فريدة وضعت الإنسان محور اهتمامها باعتباره الثروة الحقيقية لوطن أصبح نموذجاً للريادة والتقدم والعطاء الإنساني"، موضحاً سموه أنه مع حلول عام جديد من عمر اتحاد دولتنا ننتهز هذه الفرصة لنجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، وأن نواصل المضي قدماً في مسيرتنا الحضارية التي تتخذ من القيم الإنسانية منهاجاً ثابتاً وراسخاً لها.

واختتم سموه بالقول:" كل عام ودولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وكل مواطن ومقيم على أرضها، وكل محب لها ولرسالتها الإنسانية السامية، في مزيد من الخير والتقدم والإنجاز.. حفظ الله الوطن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".

المصدر: وام
نهيان بن زايد
عيد الاتحاد
الإمارات
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