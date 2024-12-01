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علوم الدار

محمد القرقاوي: الإمارات نموذج عالمي للريادة

محمد القرقاوي
1 ديسمبر 2024 15:35

أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصبحت نموذجاً عالمياً للريادة والتقدم والازدهار في مختلف المجالات، وتحولت إلى مركز جذب للمواهب والعقول والاستثمارات، وحاضنة لتطوير الجيل الجديد من اقتصادات المستقبل.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تحتفي في عيد الاتحاد الـ 53 بمسيرة تنموية طموحة قامت على رؤى المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيب الله ثراههما"، وإخوانهما من الآباء المؤسسين، وأصبحت خلال عقود قليلة مثالاً حياً للحضارة والتقدم والازهار، وصناعة الفرص لأبنائها الشباب وفتح آفاق العلم والمعرفة واسعة أمامهم ليساهموا بفعالية ومسؤولية في بناء مستقبل وخدمة مجتمعهم.
وأعرب وزير شؤون مجلس الوزراء عن تهانيه للقيادة الرشيدة ولمجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية وأمنياته بدوام التقدم والازدهار والريادة.

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