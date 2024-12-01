الأحد 1 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رفع قيمة جوائز مهرجان السلع البحري إلى 4.5 مليون درهم

رفع قيمة جوائز مهرجان السلع البحري إلى 4.5 مليون درهم
1 ديسمبر 2024 15:39

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري اليوم رفع قيمة الجوائز وزيادة عدد المسابقات في المهرجان، لتصل إلى 4.5 مليون درهم، موزعة على 73 مسابقة تشمل أكثر من 1500 جائزة.

وتقام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان السلع تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يوم الأربعاء المقبل على شاطئ مدينة السلع في منطقة الظفرة، ويستمر لمدة 5 أيام، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

ويشهد المهرجان مسابقات بحرية ورياضية وشاطئية، وتراثية فضلا عن الألعاب الشعبية، والفعاليات المجتمعية والترفيهية للفئات العمرية المختلفة.

أخبار ذات صلة
مهرجان «عيد الاتحاد» يستقطب 300 متسابق في «تل مرعب»
الظفرة ينفرد بصدارة «دوري الأولى»

وتشمل المسابقات سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، وبطولة السلع لصيد الشعري، وبطولة الهدد، وسباق الدراجات الهوائية، وسباق الجري، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، بالإضافة الى المسابقات التراثية والألعاب الشعبية، وعدد من الفعاليات المجتمعية والترفيهية.

ومن المسابقات التي تمت إضافتها لبرنامج المهرجان مسابقة أجمل صورة، ومسابقة أجمل فيديو، ومسابقة أجمل لوحة فنية (رسم)، بالإضافة إلى مسابقات الحرفيات (أكبر كمية غزل، أكبر كمية رقاق، أكبر كمية سدو، أكبر ميدالية بالخيوط، خطام الناقة)، كما تم إضافة فئة (زاجل ام 12) لبطولة الهدد، وإضافة 5 أشواط لمسابقة الطبخ مخصصة لفئة الرجال، و5 أشواط في نفس المسابقة لفئة الأطفال.

ويحرص مهرجان السلع البحري من خلال مسابقاته وفعالياته المتنوعة إلى إحياء التراث البحري المحلي، والحفاظ على الهُوية الوطنية، وصون التراث الإماراتي، وتعريف الجمهور من المواطنين والمقيمين والسيّاح بأهمية التراث البحري وتراث الجزر الإماراتية، إضافة إلى دعم النشاط السياحي والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مهرجان السلع البحري
الظفرة
التراث الإماراتي
آخر الأخبار
مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
علوم الدار
بالصور.. مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 تعم أرجاء الإمارات
اليوم 11:11
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذّر من تنامي المواجهات بين روسيا والناتو
اليوم 16:34
«الوثبة» تنتزع سيف الحول المفتوح في جائزة زايد الكبرى للهجن
الرياضة
«الوثبة» تنتزع سيف الحول المفتوح في جائزة زايد الكبرى للهجن
اليوم 16:21
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في قمة قادة مجلس التعاون
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في قمة قادة مجلس التعاون
اليوم 16:19
شباب الأهلي والكويت.. قمة «سوبر غرب آسيا» للسلة
الرياضة
شباب الأهلي والكويت.. قمة «سوبر غرب آسيا» للسلة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©