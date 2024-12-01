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شرطة دبي تدعو الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53

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1 ديسمبر 2024 15:46

دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة في شرطة دبي، الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53.

وشملت تلك الاشتراطات منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، والتزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، إضافة إلى حظر استخدام أنواع الرش "سبريه الحفلات" سواء من قِبل السائق أو الركاب أو المشاة.

  • شرطة دبي تدعو الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53

كما شدد على ضرورة عدم طمس لوحات أرقام المركبات الأمامية أو الخلفية، أو تغيير لون المركبة، أو تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم وضع أي ملصقات أو شعارات على المركبة باستثناء الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفق الضوابط والشروط المحددة.

وأكد على حظر تغطية زجاج المركبات الجانبي أو الأمامي بالملصقات، أو استخدام شمسية أمامية، أو القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية أو الخارجية، أو تعطيل حركة السير أو إغلاق الطرق على الآخرين.

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وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى منع تزويد المركبات بمواد تصدر ضجيجًا أو إدخال إضافات غير مرخصة إلى هيكل المحرك أو تركيب زوائد تؤثر على الرؤية. وشدد على ضرورة عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به وعدم خروج الركاب من النوافذ أو فتحة السقف. مؤكداً أن معظم هذه المخالفات تخضع لأحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تصل غرامة فك حجز المركبة إلى 50,000 درهم.

وأوضح اللواء المزروعي أن شرطة دبي ستسخر جميع مواردها البشرية لإنجاح الفعاليات المصاحبة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53، بما يعكس سمعة الإمارة. مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق، وتوفير الانسيابية في حركة السير، ومنع الاختناقات المرورية، لضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، قد أنهت وضع السيناريوهات والخطط المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتأمين الفعاليات بالشكل الذي يليق بأهميتها، مع تقليل فرص وقوع الحوادث وردع المخالفين.

المصدر: وام
عيد الاتحاد
دبي
شرطة دبي
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