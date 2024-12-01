نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في قمة قادة مجلس التعاون

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وفد دولة الإمارات في القمة الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي افتتح أعمالها اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

ضم وفد الدولة المشارك في القمة كلاً من: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في كلمة له بمناسبة المشاركة في القمة الخليجية، عن شكره إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ودولة الكويت الشقيقة لحفاوة الاستقبال وحسن التنظيم. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لجهودها في تنظيم هذه القمة، متمنياً أن تكلل أعمالها بالنجاح والتوفيق في الخروج بمقررات تدعم العمل الخليجي المشترك وتصب في مصلحة شعوب دول المجلس وتستجيب إلى تطلعاتها.

كما عبر سموه عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة خلال رئاستها للدورة الرابعة والأربعين للمجلس. وأكد سموه أن تعزيز العمل الخليجي المشترك يعد ضمانة أساسية لتحقيق مصالح دول مجلس التعاون الخليجي وتطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار، إضافة إلى دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأشار سموه إلى أهمية البناء على التقدم الذي شهدته مسيرة العمل الخليجي وما حققته من إنجازات مهمة خلال العقود الماضية والانطلاق منها إلى مزيد من التكامل لمصلحة شعوب دول المجلس وتقدمها وازدهارها.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل داعماً أساسياً لمسيرة التكامل بين دولنا وشعوبنا انطلاقاً من إيمانها الراسخ بالروابط الأخوية المتينة التي تجمعنا وما يتوفر من إمكانات للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

ورحب سموه بإخوانه أصحاب الجلالة والسمو في بلدهم دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور الدورة السادسة والأربعين القادمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعقد في العاصمة أبوظبي.

كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل إلى دولة الكويت الشقيقة في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله في المطار كل من: صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد الكويت وسمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ومعالي جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الكويت.