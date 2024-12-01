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"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار خفيفة غدا

أبوظبي
1 ديسمبر 2024 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الخليج العربي مضطربا إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والثاني عند الساعة 03:29، والجزر الأول عند الساعة 20:33 والثاني عند الساعة 06:50.
أما بحر عمان، فيكون متوسطا إلى خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:15 والثاني عند الساعة 23:11، والجزر الأول عند الساعة 16:02 والثاني عند الساعة 04:58.

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المصدر: وام
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