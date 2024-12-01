عمر سلطان العلماء: الإمارات تتقدم بخطى واثقة نحو المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحتفي بعيد الاتحاد بفخر واعتزاز بما حققته من إنجازات جعلتها نموذجاً لدولة تسابق الزمان، وتصمم وتصنع المستقبل، وتتبنى جودة حياة الإنسان محوراً لمسيرتها التنموية، وتتقدم بخُطى واثقة في كل المجالات بحكمة القيادة وقوة الإرادة.

وأضاف: إن دولة الإمارات أدركت بفضل الرؤية المستقبلية الاستثنائية لقيادتها الرشيدة، الأبعاد والتأثيرات المستقبلية للتكنولوجيا المتقدمة التي تشهد تطوراً عالمياً متسارعاً، فاستثمرت بها، وكانت الأسرع في دمج أدواتها في القطاعات الحيوية بما يخدم مجتمعها ويحقق ريادتها العالمية.